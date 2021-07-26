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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yayman: "Mileyha'yı sulak alan ilan edeceğiz"

İHA

Yayman: "Mileyha'yı sulak alan ilan edeceğiz"

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Hatay’ın Samandağ ilçesinde bulunan ve 282 farklı kuş türüne ev sahipliği yapan Mileyha Kuş Cennetinin en kısa zamanda sulak alan ilan edileceğini söyledi.
Yayman, Mileyha Kuş Cennetinde incelemelerde bulundu. Yayman, buranın muhakkak korunması, kurtarılması noktasında çok çalışmaları olduğunu belirterek, "Burada Ankara'ya, Doğa Koruma ve Milli Parklara düşen görevler var. Aynı şekilde Samandağ Belediyesine ve Hatay Büyükşehir Belediyesine düşen görevler var. Maalesef burayı talan etmek isteyen gaddar anlayış var. Biz bu anlayışa karşıyız. Burada yaşayan her kuş bir canlıdır ve bunu kutsal kabul ediyoruz. Buradaki her bir bitki, flora ve fauna bizim için çok çok kutsaldır, değerlidir. Buranın sulak alan ilan edilmesi ve koruma altına alınması konusunda yazılı taleplerimiz var" dedi.
Yayman, şöyle devam etti:
"Önümüzdeki günlerde en kısa zamanda bir hafta on gün içerisinde Mileyha'yı sulak alan ilan edeceğiz. Buranın talan edilmesine müsaade etmeyeceğiz. Mileyha sahipsiz değildir. Mileyha'ya bir kimsenin dahi moloz, hafriyat dökmesine, kaçak yapılaşmaya müsaade etmeyeceğiz. Mileyha Samandağlıların, kuşların, Hataylıların, tabiat severlerindir. Bunun altını ısrarla çizmek istiyorum."
Kuş gözlemcisi Emin Yoğurtcuoğlu ise, "Burası 1999'dan beri gözlem yapılan Mileyha Kuş Cenneti toplam 282 kuş türünün kaydedilmiş olduğu yer. Türkiye'de en çok kuş görülen üçüncü alan olarak anabileceğimiz yer. Ve bizim için önemli yer kuşların ana göç rotası üzerinde güneyden ve kuzeyden gelen milyonlarca kuşun durak noktası" diye konuştu.

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