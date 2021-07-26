Bayram için ülkelerine giden Suriyeliler dönüyor Ülkelerine bayramlaşmaya giden Suriyeliler, Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Türkiye’ye giriş yapıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kurban Bayramı’nı ülkelerinde geçiren Suriyelilerin Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye geçişleri bugün başladı.

5 Temmuz itibarıyla Suriye’ye bayramlaşmaya giden Suriyeliler bugün Türkiye’ye dönmeye başladılar. Sınır kapısında polis ve jandarma gözetiminde kayıtları yapılıp, pasaport kontrolünden geçen Suriyeliler, gümrük görevlilerinin nezaretinde tahsis edilen otobüslerle Türkiye’ye geçiyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.