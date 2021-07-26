Samandağ'da Gadir-i Hum Bayramı kutlandı

Hatay Samandağ'da Hazreti Muhammed'in Veda Haccı dönüşü Hazreti Ali'yi taltif ettiği gün olarak anılan Gadiri Hum Bayramı kutlandı.

Hatay'da yaşayan Alevi vatandaşlar sabah erken saatlerde kentteki türbeleri ziyaret ederek dua okudu. Samandağ ilçesinde bulunan Hazreti Hızır Aleyhisselam'ın türbesine gelen birçok vatandaş ibadetlerini gerçekleştirdi. 'Gadiri Hum Bayramı' nedeniyle türbelerde kurbanlar kesildi. Ardından büyük kazanlarda içerisinde buğdayet karışımının olduğu 'hirisi' adlı güne özel yemek hazırlandı. Hazırlanan hirisi, kılınan bayram namazının ardından vatandaşlara dağıtıldı. Ayrıca esnaf da Gadir Hum Bayramı nedeniyle etkinliklere katılmak için bir günlüğüne kepenk açmadı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.