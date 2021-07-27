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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hatayspor, Abdurrahman Canlı’yı Boluspor’a kiraladı

İHA

Hatayspor, Abdurrahman Canlı’yı Boluspor’a kiraladı

Hatayspor, Abdurrahman Canlı’yı TFF 1. Lig takımlarından Boluspor’a kiraladı.
Düzce Topuk Yaylası'nda yaptığı çalışmalarla sezon başı kamp programının ikinci etabına devam eden Hatayspor, bir yandan transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Teknik Direktör Ömer Erdoğan’ın raporu doğrultusunda takımda kalacak ve gidecek futbolcular belirlenirken, bazı futbolcular da farklı takımlara kiralanıyor. Hatayspor, orta saha oyuncusu Abdurrahman Canlı’yı, TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor’a kiraladı.
Hatayspor Kulübü’nden yapılan açıklamada, “Futbolcumuz Abdurrahman Canlı'nın geçici transferi konusunda Boluspor ile anlaşmaya varılmıştır. Abdurrahman Canlı'ya yeni kulübünde başarılar dileriz” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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