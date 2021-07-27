Hatay'da sazlık yangını kontrol altına alındı

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Hatay'ın Samandağ ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın, kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı Kapısuyu Mahallesi'nde bulunan sazlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. İtfaiye ve Antakya Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu yangın 3 buçuk saate kontrol altına alındı.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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