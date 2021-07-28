Dr. Durak: "Nargile, sigaradan 50 kat daha zararlıdır"

Özel 100. Yıl Samandağ Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Dilek Durak, nargilenin sigaradan 50 kat daha zararlı olduğunu söyledi.

Dr. Durak, yaptığı açıklamada, nargilenin Orta Doğu ve Güney Asya'ya özgü geleneksel bir tütün içme aracı olduğunu belirterek, yapılan bilimsel araştırmalara göre nargile dumanındaki zehirli maddelerin korkutucu boyutta olduğunu belirtti. Dr. Durak, “Nargile, kullanıcının bir hortum aracılığıyla sudan geçerek süzülen dumanı içine çekmesini sağlayan bir düzenekle çalışır. Nargiledeki arsenik, nikel, kobalt, krom ve kurşun miktarı, sigara dumanındaki miktarlara göre çok daha yüksektir. Örneğin, sigara dumanında 3485 nanogram kurşun bulunurken, nargilede bu oran 6 bin 870’dir. Sigara dumanında 40120 nanogram arsenik varken nargile dumanında bu miktar 165 nanogramdır. Bu maddelerin tümü topraktan tütün bitkisine geçen ağır metallerdir. Hepsi son derece zehirlidir. Bir oranlama yapılırsa Nargile sigaradan 50 kat daha zararlıdır” dedi.

Bazı yerlerde nargile dumanının sudan süzüldüğü için zehirli maddelerin suda kaldığı ve nargilenin zararsız ya da daha az zararlı olduğu iddia edildiğini belirten Dr. Durak, “Bu aynı filtreli sigaradaki gibi bir kandırmacadır. Suda çözünen sadece 510 maddedir. Suda kalmadan içimize çektiğimiz daha binlerce madde vardır. Yapılan bilimsel çalışmalar nargile kullanımının kısa dönemde kan basıncı, kalp hızında artış ve karbon monoksit zehirlenmesine, uzun dönemde ise kronik bronşit, amfizem, koroner arter hastalığı, akciğer, mide ve özafagus kanserine neden olabileceğini göstermiştir. Unutmayın, nargile sanıldığı kadar masum değildir" diye konuştu.

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