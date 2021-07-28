Mileyha sulak alanında açılan kanallar kapatıldı Hatay Büyükşehir Belediyesi Savaş: "Hatay’ın doğasını kimseye talan ettirmeyeceğiz"

Hatay Büyükşehir Belediyesi, Samandağ ilçesindeki kuş cenneti olarak bilinen Mileyha sulak alan bölgesinde açılan kanalları kapattı.

Geçtiğimiz günlerde, Mileyha sulak alan bölgesinde, bazı şahısların izinsiz ve keyfi şekilde kanallar açması üzerine harekete geçen Büyükşehir Belediyesi ekipleri, iş makineleri yardımıyla açılan kanalları kapattı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamalarda, Hatay’da ekosistemin bir parçası olan sulak alanlarının daraltılarak içinde barındırdığı türlerin yok olmasına izin vermeyeceklerini ifade etti.

Mileyha sulak alanının 300’e yakın kuş türüne ev sahipliği yaptığını ve buranın yeşil kaplumbağaların da yumurtalama olduğunu hatırlatan Başkan Savaş, alan ile ilgili düzenleme yapma yetkisinin bu yıl Hatay Büyükşehir Belediyesine geçtiğini belirtti. Alanı ‘Doğal yaşam sulak alanı' olarak planladıklarının altını çizen Savaş, “Birçok kuş türüne ev sahipliği yapan Samandağ'daki Milleyha bölgesinde izinsiz ve keyfi şekilde açılan kanalları kapattık. Milleyha, yaptığımız planlamalar ile kuş cenneti olmaya devam edecek. Doğamızın bozulmasına asla müsaade etmeyecek, doğamızın talan edilmesine izin vermeyeceğiz” dedi.

Milleyha bölgesinde imar girişimlerinin engelleneceğini vurgulayan Savaş, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün de bu alanı bir an önce Mahalli Sulak Alan ilan etmesini beklediklerini kaydetti.

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