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Yayman: "(Sosyal medya yasası) Çıkarılacak yasa sansür yasası olmayacak"

İHA

Yayman: "(Sosyal medya yasası) Çıkarılacak yasa sansür yasası olmayacak"

Türkiye Büyük Millet Meclisi Dijital Komisyonu Mecralar Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman çıkartılması planlanan yeni sosyal medya yasasıyla ilgili, "Bu yasa, bir sansür yasası, bir engelleme yasası olmayacak" dedi.
Hatay Gazeteciler Cemiyeti’nde açıklamalarda bulunan AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman; sosyal medya, dijital dönüşüm demokrasileri güçlendiren fikirlerin yayılması çeşitlenmesi önemli bir mecra halindeyken bir anlamda bir ırkçılık dilinin, bir nefret dilinin siber faşizmin döndüğü bir alana dönüştüğünü ifade etti. Kuşak tartışmalarının olduğu dönemde, sosyal medya kullanıcılığının önem arz ettiğini belirten Yayman, "İnşallah önümüzdeki dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisinde yeni bir sosyal medya yasasının çıkması konusunda çalışmalarımız var. Cumhur İttifakı olarak bu konuyu çok önemli buluyoruz" diye konuştu.
Yayman, sosyal medya yasasını en kısa zamanda TBMM'ye getireceklerini vurgulayarak, "Bu yasa, bir sansür yasası, bir engelleme yasası olmayacak. Bizim bir tezimiz var. Almanya'da ne varsa Türkiye'de de o olacak. Biz hem komisyon olarak hem TBMM olarak Avrupa ve dünya örneklerine bakıyoruz. Bu örneklere bağlı olarak inşallah Türkiye'de de çağdaş, kişisel hak ve özgürlükleri koruyan, bireylerin gerçekten hukukunu gözeten, devlet karşısında vatandaşı, vatandaş karşısında vatandaşı mağdur etmeyen bir sosyal medya yasasını önümüzdeki günlerde çalışacağız" dedi.
Yayman, şöyle devam etti:
“Biz sosyal medyanın dijital meraların siyasetin üstünde bir konu inanan arkadaşlar olarak ilk kurulduğumuz günden itibaren yoğun bir çalışma temposu içerisindeyiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde en çok toplantı yapan komisyonların başında Dijital Mecralar Komisyonu geliyor. Biz kurulur kurulmaz Whatsapp’ın bir sözleşme dayatmasıyla karşı karşıya kaldık. Parlamentoda bulunan bütün partiler ilk defa bu yasama dönemi içerisinde bir araya geldik ve Whatsapp’ın sözleşme dayatmasının doğru olmadığını, bunun kişisel hak ve özgürlüklerin korunması bağlamında problemler, kişi mahremiyetinin sağlanması bakımından bir problem oluşturacağını dile getirerek ortak imzayla bir bildiri yayınladık.”
Türkiye'de sosyal mecraların temsilcilik açması konusunda da açıklamalarda bulunan Yayman, "Biliyorsunuz hiçbir sosyal mecranın Türkiye’de temsilciliği yoktu. Hem Ulaştırma Bakanlığımızın girişimleri hem de Türkiye Büyük Millet Meclisinde yapılan çalışmalar... Bütün partilere teşekkür ediyorum buradan. Şu anda Türkiye’de tüm sosyal medya kuruluşlarının sosyal mecraların temsilcileri açıldı. Bu temsilcilik açılmasının önemi büyük. Bir nefret suçu işlendiğinde ya da kadına şiddet ve çocuk istismarı konusunda bir kamuoyu oluştuğunda bir muhatap bulmak zordu. Temsilciliklerin açılmasıyla bir hukuki muhatap oluştu. Sosyal medya önemli ve günümüzde etkisi çok daha artıyor. Günümüze sosyal medya kullanıcılığı akıllı telefonlar marifetiyle çok çok büyük önem arz etti. Covid19 ile beraber bir dijital dönüşüm yaşandı. İnsanlar evde kalmasıyla sosyal medyanın kullanıcılığı arttırdı” ifadelerini kullandı.

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