Hatay'da bahçe yangını

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Ali ARSLAN/SAMANDAĞ/HATAY,(DHA)HATAY'ın Samandağ ilçesinde bir bahçede çıkan yangın kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı Mağaracık Mahallesi'ndeki bahçede öğle saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Antakya Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangın, kısa süre sonra ekipler tarafından kontrol altına alındı. Bahçede soğutma çalışmaları başlatıldı.DHA-Genel Türkiye-Hatay / Samandağı Ali ARSLAN

2021-07-28 18:23:15



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