Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Hatay’ın Samandağ ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Atatürk Mahallesi'nde bulunan Yeşil Sokak'ta isimleri öğrenilmeyen 31 SB 858 plakalı otomobil ile 31 SG 049 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücü ve arkasında bulunan kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.