Elektrik ve su kesintileri için sabotaj ihbarı yok

Hatay Valiliği son günlerde yaşanan elektrik ve su kesintileri ile ilgili sabotaj iddialarının doğru olmadığını açıkladı.



Hatay Valiliğinden yapılan açıklamada kolluk kuvvetlerine ulaşan herhangi bir sabotaj ihbarının olmadığı belirtildi.

Açıklama da şu ifadelere yer verildi: "İlimizde elektrik ve su kesintileri ile ilgili basında ve sosyal medyada gündeme getirilen sabotaj iddiaları hakkında; Valiliğimizce yapılan incelemeler neticesinde; bugüne kadar kolluk kuvvetlerimize ulaşan herhangi bir sabotaj ihbarının olmadığı tespit edilmiştir."

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