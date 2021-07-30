Hatay’da 6 ülkeden 42 müzisyen 7 dilde şarkı seslendirecek

Avrupa Birliği Erasmus Programı kapsamında, Antakya Polifonik Korolar Derneği’nin Gençlik Değişimi Projesi Hatay’da başladı. 6 farklı ülkeden Hatay’a gelen 42 müzisyen öğrenci, 7 farklı dilde 20 şarkı seslendirecek.

Defne ilçesi Harbiye Mahallesi’nde bir otelde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Antakya Polifonik Korolar Derneği Başkanı Sezgin Suna, proje hakkında bilgi verdi.

Toplamda 42 müzisyenin bu projede yer aldığını aktaran Suna, “Amacımız Hatay’ı kültürel ve tarihsel olarak hem tanıtmak hem de bu 10 günlük süreç içerisinde yaşatarak tanıtmak. Avrupa Birliği Erasmus programı kapsamında, Gençlik Değişim Projesi ile Antakya Polifonik Korolar Derneği’nin Hatay’da organize ettiği ‘ACT MUSİC’ projemiz başladı. Fransa, Polonya, Ukrayna, Romanya, Gürcistan ve Türkiye’den toplam 42 müzik insanının bir araya geleceği bu proje, 6 Ağustos tarihine kadar gerçekleştirilecektir. ACT MUSİC Projesi, amatör müzikle uğraşan insanların tamamen gönüllülük üzerine bir araya gelmesi hedefleyerek ortak paydanın müzik olması üzerine kurulmuş, dostluğu, kardeşliği ve sevgiyi müzik yolu ile paylaşmayı amaçlamış ve bu amaçla 10 günlük beraber yapılacak bir workshop çalışması planlanmıştır. Katılımcı ülkelerin belirlediği üçer şarkı diğer ülkelerden gelen müzisyenlere öğretilerek Batı ve Doğu enstrümanları eşliği ile 20’ye yakın 7 farklı dilde şarkılar, proje sonunda seslendirilecektir. Tüm halkımızı programımıza bekliyoruz” dedi.

Başkan Suna son olarak, projenin 6 Ağustos’ta Defne ilçesi Sümerler Amfi Tiyatro’da gerçekleşecek olan konser etkinliği ile son bulacağını sözlerine ekledi.

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