Dylan Saint-Louis, Hatayspor’da

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Hatayspor, Dylan SaintLouis’i renklerine bağladı.

Süper Lig’in flaş takımlarından Hatayspor, Düzce Topuk Yaylası’nda yeni sezon hazırlıklarına ara vermeden devam ederken, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bordobeyazlı ekip, Troyes takımından Dylan SaintLouis’i 3 yıllığına renklerine bağladı. Sol açık mevkiinde forma giyen 26 yaşındaki futbolcu, Hatayspor kampına katıldı.

Hatayspor Kulübü’nden yapılan açıklamada “Yeni transferimiz Dylan SaintLouis kendisini bordobeyaz renklerimize bağlayan imzayı attı. İmza töreninde teknik direktörümüz Ömer Erdoğan da Dylan SaintLouis’in yanındaydı. Futbolcumuz Dylan SaintLouis’e bordo beyaz formamızla nice başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Ayrıca Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş yeni transfer Dylan SaintLouis ile online görüşme gerçekleştirerek yeni sezonda başarılar diledi.

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