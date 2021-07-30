Hatayspor, Dylan Saint-Louis´i renklerine bağladı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



İzzet NAZLI / HATAY, (DHA) - Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, 26 yaşındaki sol kanat oyuncusu Dylan Saint-Louis´i renklerine bağladı.

Atakaş Hatayspor Kulübü, Dylan Saint-Louis ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni transferimiz Dylan Saint-Louis kendisini bordo beyaz renklerimize bağlayan imzayı attı. İmza töreninde teknik direktörümüz Ömer Erdoğan da Dylan Saint-Louis´in yanındaydı. Futbolcumuz Dylan Saint-Louis´e bordo beyaz formamızla nice başarılar diliyoruz. Onursal Başkanımız Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Lütfü Savaş yeni transferimiz Dylan Saint-Louis ile Zoom görüşmesi gerçekleştirerek yeni sezonda başarılar diledi" denildi.

DHA-Spor Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI

2021-07-30 20:44:41



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.