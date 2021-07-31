Aranan yabancı uyruklu terörist Hatay'da yakalandı

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK'ya (PYDYPG) üye olmak suçundan hakkında kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunan yabancı uyruklu şüpheli yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütlerinin faaliyetlerinin ve üyelerinin deşifresine yönelik yapılan çalışmada, PKK/KCK (PYDYPG) silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunan yabancı uyruklu mevsimlik işçi H.S. isimli şüphelinin ilçede bulunduğu tespit edilerek harekete geçildi. Yapılan operasyonla yakalanan şüpheli H.S. adliyedeki işlemlerinin ardından İskenderun T Tipi Cezaevine gönderildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.