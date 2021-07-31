Hatay'da orman yangını: Alevler evlere sıçradı

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Hatay'ın Antakya ilçesinde, Habibi Neccar Dağı eteklerinde çıkan yangın bölgedeki bazı yerleşim yerlerine sıçradı.

Habibi Neccar Dağı Bağrıyanık Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yayılan alevler, bölgedeki bazı evlere sıçradı.

Bölgeye sevk edilen Orman İşletme Şefliği ve itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

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