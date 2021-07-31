İskenderun´da balıkçılara yunus sürprizi

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Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN, (Hatay), (DHA)HATAY´da İskenderun Körfezi´nde balıkçıların teknesiyle yarışan yunuslar, renkli görüntüler oluşturdu.

İlçeden avlanmak için tekneyle İskenderun Körfezi´ne açılan balıkçılar, yunuslarla karşılaştı. Yaklaşık 10 yunusun balıkçıların tekneleriyle yarışması renkli görüntüler oluşturdu. Balıkçıların, cep telefonu kamerasıyla kayda aldığı yunuslar, bir süre sonra gözden kayboldu.DHA-Genel Türkiye-Hatay / İskenderun Ufuk AKTUĞ

2021-07-31 14:10:51



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