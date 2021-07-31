Hatay'da orman yangını (2)

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KONTROL ALTINA ALINDI

Antakya'ya bağlı Bağrıyanık Mahallesi'nde çıkan orman yangınına müdahale eden ekiplere, vatandaşlar da kovayla su taşıyarak destek verdi. Yangın, ekiplerin yoğun çabası sonucu kontrol altına alındı.Yangında tahliye edilen 1 ev kullanılmaz hale gelirken, 1 kişi de dumandan etkilendi. Ekipler, bölgede soğutma çalışmalarını sürdürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay İzzet NAZLI

2021-07-31 14:42:31



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