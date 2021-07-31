100. Yıl Sağlık Grubu’ndan 10 bin fidan

100. Yıl Sağlık Grubu, yangın felaketinin yaşandığı bölgelerde yapılacak ağaçlandırma çalışmalarına 10 bin adet fidan bağışı yapacağını bildirdi.

100. Yıl Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Servet Lale, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Sağlığımızın ve oksijenimizin temel kaynağı olan ve son günlerdeki yangın felaketleriyle zarar gören ağaçların yerine 10 bin adet fidanı toprağa kavuşturacağız. Ülkemizin akciğerlerine düşen ateş hepimizi derinden üzdü. Ortak varlıklarımız olan ormanlarımızın yeniden kazanılması amacıyla yapılacak ağaçlandırma çalışmalarında bizde üzerimize düşen görevi yerine getireceğiz. 100. Yıl Sağlık Grubu olarak ülkemizde orman yangınları sebebi ile zarar gören bölgelerin tekrar ağaçlandırılması için 10 bin adet fidan bağışı yapacağız. Hep birlikte yaşamı da umudu da yeniden yeşerteceğiz” dedi.

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