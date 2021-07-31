Hatay’da evleri tehdit eden orman yangını söndürüldü

Hatay’ın Antakya ilçesinde, Habibi Neccar Dağı eteklerinde çıkan ve evleri tehdit eden yangın söndürüldü.

Bağrıyanık Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yayılan alevler, bölgedeki bazı evleri tehdit etti.

Bölgeye sevk edilen Orman İşletme Şefliği ve itfaiye ekipleri yangına hemen müdahale ederken, olası bir tehlikeye karşı çevredeki vatandaşlar evlerini boşalttı.

Yangın, ekiplerin müdahalesi ile evlere sıçramadan söndürüldü.

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