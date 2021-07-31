Hatay'da orman yangını kontrol altına alındı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Hatay'ın Samandağ ilçesinde çıkan orman yangını, müdahaleyle kontrol altına alındı.

Çubuklu Mahallesi'ndeki ormanlık alandan dumanların yükseldiğini görenler durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 5 arazöz, 2 su tankı, dozer ve yer ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahale ettiği yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangında bir buçuk hektar örtü alan yandı.

Öte yandan, aynı mahallede sabah saatlerinde de ormanlık alana yakın bahçede yangın çıkmış, ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.