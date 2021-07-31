Hatay'da orman sınırında bahçe yangını (2)

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İLÇEDE 2'NCİ YANGIN DA SÖNDÜRÜLDÜ

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, orman sınırındaki bahçede sabah çıkan ve kontrol altına alınan yangının ardından öğle saatlerinde farklı noktada da yangın başladı. İhbar üzerine bölgeye 5 arazöz, 2 su tankı, dozer ile yer ekipleri sevk edildi. 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangında, 1,5 hektar alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.İzzet NAZLIAli ARSLAN/ SAMANDAĞ (Hatay), (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Samandağı İzzet NAZLI, Ali ARSLAN

2021-07-31 18:03:59



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