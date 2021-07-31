Samandağ'da polisler yangını büyümeden söndürdü

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Hatay'ın Samandağ ilçesinde polis ekipleri devriye atarken gördükleri bahçelik alan yangınını, hortumla su sıkarak söndürdü.

Edinilen bilgiye göre, Mağaracık Mahallesi'nde bulunan bahçelik alanda başlayan yangına ilk müdahaleyi polis ekipleri yaptı. Alevlere polis hortumlarla su sıkarak müdahale etti. Zamanında müdahale alevlerin yayılmasını önlenirken soğutma çalışmaları itfaiye ekipleri tarafından yapıldı.

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