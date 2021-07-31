Samandağ'da otluk yangınını polisler söndürdü

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Hatay'ın Samandağ ilçesinde polis ekipleri otluk alanda çıkan yangını bahçeye sıçramadan söndürdü.

Edinilen bilgiye göre, Deniz Mahallesi'nde bulunan otluk alanda başlayan yangını fark eden polis ekipleri alevlere hortumla su tutarak müdahale etti. Yangın mandalina ağaçlarının bulunduğu bölgeye sıçramadan söndürüldü.

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