Havuzda başını çarpan genç kurtarılamadı

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Hatay’ın Dörtyol ilçesinde yüzme havuzunun beton zeminine başını çarparak yaralanan genç kaldırıldığı hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeşilköy Mahallesinde serinlemek için yaklaşık 1,5 metre derinliğinde bulunan yüzme havuzuna giren Resul Bartu Kılınç (21) adlı genç iddiaya göre yüksekten su dolu havuza baş aşağı atladığı sırada başını beton zemine çarptı.

Yaralı halde havuzdan çıkartılan genç olay yerine çağrılan 112 sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin ardından Dörtyol Devlet Hastanesine ardından İskenderun’a sevk edilerek ameliyata alınan Resul Bartu Kılınç hayatını kaybetti.

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