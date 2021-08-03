Unutulmaya yüz tutmuş ahşap oymacılığı mesleği oldu Hatay’da uzun yıllar mobilya sektöründe çalıştıktan sonra emekli olan 78 yaşındaki Şekip Akman, ahşap oymacılığına merak sardı

Hatay’da 78 yaşındaki Şekip Akman, mobilya sektöründen emekli olduktan sonra merak saldığı unutulmaya yüz tutmuş ahşap oymacılığını yaşatmaya çalışıyor.

Tarihi Uzun Çarşı içerisinde 20 metrekarelik atölyede ahşaba şekil vererek el emeği göz nuru ile yaptığı mutfakların önemli ürünleri olan tahta yemek kaşığı, kömbe kalıbı, oklava, hamur kesme bıçağı, sarımsak dövme havanı ve aşşur dövme tokmağını 8 yıldır üreterek satıyor.

Siparişlere yetişmek için gecegündüz atölyesinde tek başına çalışan Akman, ilerleyen yaşına rağmen hobi olarak başladığı mesleğini yorulmadan ve yılmadan devam ettiriyor.

Ahşap ürünleri geleneksel yöntemlerle üretimine devam eden Akman, “Bana gelen ağaçları işleyerek çeşitli mutfak araçlarına dönüştürüyorum. Yaptığım iş el işi, fabrika üretimi çok sağlıklı değil. Ürettiğim el işleri fabrika üretiminden pahalı. 8 senedir bu işi yapıyorum. Benim için zor olmuyor. Çünkü önceki mesleğim olan mobilyacılıktı. Mobilya üretimi yaptığım için elim her şeye yatkın. Bu iş bana göre zor değil. Alışan için kolay bir meslek. İşlerimiz iyi çok şükür. Ürettiğim ürünlerin tamamı iyi satılıyor" dedi.

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