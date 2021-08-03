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Hatay´da jandarmadan olası yangınlara karşı helikopterli denetim

DHA

Hatay´da jandarmadan olası yangınlara karşı helikopterli denetim


Sedat İSKENDEROĞLU/HATAY, (DHA)HATAY´da jandarma ekipleri, olası orman yangınlarına karşı Sikorsky helikopterle denetim yaptı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İskenderun, Payas, Dörtyol, Erzin, Antakya, Kırıkhan ve Hassa ilçelerindeki ormanlık arazilerde, olası yangınların tespit edilmesi ve önlenmesi amacıyla havadan kontrol ve keşif yaptı. İskenderun´da konuşlu Jandarma Genel Komutanlığı´na ait Sikorsky helikopterle havalanan ilçe jandarma ve karakol komutanları ve Orman İşletme Müdürlüğü personeli, bölgeyi havadan inceledi.DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay Sedat İSKENDEROĞLU
2021-08-03 14:45:42

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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