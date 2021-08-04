Dörtyol'da orman yangını (1)

Sedat İSKENDEROĞLU/DÖRTYOL (Hatay), (DHA)HATAY'ın Dörtyol ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına müdahale ediyor.
Kuzuculu Mahallesi Öğülbek mevkiindeki E-91 Otoyolu kenarında bulunan ormanlık alanda saat 14.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı.DHA-Genel Türkiye-Hatay / Dörtyol Sedat İSKENDEROĞLU
2021-08-04 14:27:07
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