Hatay'da orman yangını

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Hatay’ın Dörtyol ilçesinde orman yangını çıktı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Ocaklı Mahallesi TEM Otoyolu, Öğülbek mevkiinde bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Otoyolda seyreden sürücülerin haber vermesi üzerine çıkan yangını kontrol altına almak için çalışma başlatıldı.

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