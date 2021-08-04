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Hatay'da orman yangını

İHA

Hatay'da orman yangını

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde orman yangını çıktı.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Ocaklı Mahallesi TEM Otoyolu, Öğülbek mevkiinde bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Otoyolda seyreden sürücülerin haber vermesi üzerine çıkan yangını kontrol altına almak için çalışma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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