Hatayspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı

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İzzet NAZLI / HATAY, (DHA) Atakaş Hatayspor, Süper Lig´in ilk haftasında kendi sahasında oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde, Osman Çalgın Tesisleri'nde antrenman yapan bordo beyazlı takım, 5'e 2 top kapma, core idmanı ve düz koşu çalışması gerçekleştirdi.

Antrenmanda ,sakatlığı devam eden Fatih Kurucuk takımdan ayrı olarak düz koşu yaptı. Takım, akşam saatlerinde yapacağı idmanla günün ikinci çalışmasını tamamlayacak.DHA-Spor Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI

2021-08-06 12:37:42



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