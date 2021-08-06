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Hatayspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı

DHA

Hatayspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı


İzzet NAZLI / HATAY, (DHA) Atakaş Hatayspor, Süper Lig´in ilk haftasında kendi sahasında oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı.
Teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde, Osman Çalgın Tesisleri'nde antrenman yapan bordo beyazlı takım, 5'e 2 top kapma, core idmanı ve düz koşu çalışması gerçekleştirdi.
Antrenmanda ,sakatlığı devam eden Fatih Kurucuk takımdan ayrı olarak düz koşu yaptı. Takım, akşam saatlerinde yapacağı idmanla günün ikinci çalışmasını tamamlayacak.DHA-Spor Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI
2021-08-06 12:37:42

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