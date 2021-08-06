Payas'tan Manavgat’a 1 kamyon yardım malzemesi

Hatay'ın Payas ilçesinde hayırsever bir işadamı tarafından Manavgat’a 1 kamyon yardım malzemesi gönderildi.

İşadamı Enver Höbek, Manavgat’ta orman yangınlarından etkilenen vatandaşlar için yanmaz ayakkabı, yanmaz eldiven, tişört, iç çamaşırdan oluşan 1 kamyonluk yardım malzemesi gönderdi.

Höbek, “Türkiye’nin dört bir yanında çıkan yangınlar, bizlerin de yüreğini yaktı. Devletimiz tüm imkanları ile bölgede. Orman teşkilatımız da var gücüyle gerçekten mücadelesini sürdürüyor. Devletimiz ve milletimiz tek bir vücut olarak yaraları en kısa sürede saracaktır. Bizler de iş insanı olarak bölgenin acil ihtiyaçları doğrultusunda bir kamyon yardım malzemesini yola çıkartıyoruz. İhtiyaç duyulduğu her noktada da bu yardımımızı sürdüreceğiz. Bu yaraları en kısa sürede hep birlikte saracağız. Yanan ağaçları geriye getiremeyiz belki ama çok daha fazlasını dikebiliriz. Bu konuda da üzerimize düşen neyse yapacağız” dedi.

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