Hatay'da örtü yangını korkuttu

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Hatay'ın Samandağ ilçesinde örtü yangını kontrol altına alındı.



Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Cemal Gürsel Mahallesi'nde bulunan arazide henüz nedeni bilinmeyen bir nedenle örtü yangını çıktı. Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ve Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin de destek verdiği yangın söndürüldü. Yangında 10 dönüm alan zarar gördü.

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