Hatay’da orman yangını

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İzzet NAZLI/HATAY, (DHA)HATAY'ın Belen ilçesinde, ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Belen ilçesine bağlı Soğukoluk Mahallesi civarındaki ormanlık alanda akşam saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye gelen ekiplerin alevlere havadan ve karadan müdahalesi başladı. Alevlere 100 kişilik ekip ile müdahale edilirken, 2 helikopter, 10 arazözle de çalışmalara destek veriliyor. Alevlerin ilk belirlemelere göre iki hektarlık alana zarar verdiği öğrenildi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI

2021-08-07 18:31:00



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