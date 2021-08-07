Hatay'da akıntıya kapılan genç boğulma tehlikesi geçirdi

Hatay'ın Samandağ ilçesinde denize giren bir genç, akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçirdi.
Olay, ilçede bulunan Çevlik plajında meydana geldi. Serinlemek için sahile gelen yabancı uyruklu bir genç bir süre yüzdükten sonra akıntıya kapıldı. Gencin akıntıya kapıldığını gören sahildeki Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı cankurtaranlar genci kurtarıp sahile getirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından genç Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.