Hatay'da orman yangını (2)

Ümitcan Uygun, bu kez de Esra'nın ölümüyle ilgili gözaltında

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KONTROL ALTINA ALINDI

Hatay'ın Belen ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Ekipler, soğutma çalışmasına devam ederken, ilk belirlemelere göre 2 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI

2021-08-07 20:18:01



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