Hazırlık maçı: A. Hatayspor: 1 - Gaziantep FK: 0 (Maç sonucu)

A. Hatayspor, Hatay Stadyumu’nun açılış maçında Gaziantep Futbol Kulübü’nü ağırladı. Mücadele ev sahibi ekibin 10 üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
58. dakika da sağ kanattan ceza sahasına giren Kamil Ahmet’in sert şutunu kaleci Günay son anda kornere çeldi.
Stat: Hatay
Hakemler: Zorbay Küçük xx, Mert Bulut xx, Mahmut Gülle xx
Hatayspor: Munir xxx, Kamil Ahmet xx (Burak Can dk. 82 x), Sackey x (Onur Ergün dk. 28 xx), Burak Öksüz xx, Sam Adekugbe xx (Bülent Cevahir dk. 85 ?), Riberio xxx (Muhammed Mert dk. 85 ?), Mehdi Boudjemaa xx Dylan Louis xxx (Bertuğ Yıldırım dk. 83 x), Kamara xx (Traore dk. 67 xx), Emre Çolak xxx (Lobjanidze dk. 67 xx), Mame Diouf xxx (Sadık Baş dk. 75 xx)
Yedekler: Abdullah Yiğiter, Yavuz Buğra, Eren Fansa, Boupendza, Popov,
Teknik Direktör: Ömer Erdoğan
Gaziantep FK: Güney Güvenç xx, Djilobodji x, Ertuğrul Ersoy xx, Toşca x (Ulaş Zengin dk. 46 xx), Jefferson xx, Olkıwski xx, Recep Niyaz xx, Borven x (Furkan dk. 46 xx), Mendyl xx (Yusuf Türk dk. 85 ?), Sagal xx, Dicko xx (Mirza Cihan dk. 85 ?) (Enver Cenk Şahin dk. 81 x)
Yedekler: Mustafa Bozan, Ekrem Kılıçarslan, Kenan Özer, Doğan Erdoğan, Halil İbrahim
Teknik Direktör: Erol Bulut
Gol: Dylan Louis (dk. 42) (Hatayspor)
Sarı kartlar: Riberio, Mehdi Boudjemaa, Dylan Louis (Hatayspor), Djilobodji (Gaziantep FK)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.