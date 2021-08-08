Hazırlık maçı: A. Hatayspor: 1 - Gaziantep FK: 0 (Maç sonucu)

Korkunç kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Ümitcan Uygun, bu kez de Esra'nın ölümüyle ilgili gözaltında

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

A. Hatayspor, Hatay Stadyumu’nun açılış maçında Gaziantep Futbol Kulübü’nü ağırladı. Mücadele ev sahibi ekibin 10 üstünlüğü ile tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

58. dakika da sağ kanattan ceza sahasına giren Kamil Ahmet’in sert şutunu kaleci Günay son anda kornere çeldi.



Stat: Hatay

Hakemler: Zorbay Küçük xx, Mert Bulut xx, Mahmut Gülle xx

Hatayspor: Munir xxx, Kamil Ahmet xx (Burak Can dk. 82 x), Sackey x (Onur Ergün dk. 28 xx), Burak Öksüz xx, Sam Adekugbe xx (Bülent Cevahir dk. 85 ?), Riberio xxx (Muhammed Mert dk. 85 ?), Mehdi Boudjemaa xx Dylan Louis xxx (Bertuğ Yıldırım dk. 83 x), Kamara xx (Traore dk. 67 xx), Emre Çolak xxx (Lobjanidze dk. 67 xx), Mame Diouf xxx (Sadık Baş dk. 75 xx)

Yedekler: Abdullah Yiğiter, Yavuz Buğra, Eren Fansa, Boupendza, Popov,

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Gaziantep FK: Güney Güvenç xx, Djilobodji x, Ertuğrul Ersoy xx, Toşca x (Ulaş Zengin dk. 46 xx), Jefferson xx, Olkıwski xx, Recep Niyaz xx, Borven x (Furkan dk. 46 xx), Mendyl xx (Yusuf Türk dk. 85 ?), Sagal xx, Dicko xx (Mirza Cihan dk. 85 ?) (Enver Cenk Şahin dk. 81 x)

Yedekler: Mustafa Bozan, Ekrem Kılıçarslan, Kenan Özer, Doğan Erdoğan, Halil İbrahim

Teknik Direktör: Erol Bulut

Gol: Dylan Louis (dk. 42) (Hatayspor)

Sarı kartlar: Riberio, Mehdi Boudjemaa, Dylan Louis (Hatayspor), Djilobodji (Gaziantep FK)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.