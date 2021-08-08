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Atakaş Hatayspor - Gaziantep FK: 1-0

DHA

Atakaş Hatayspor - Gaziantep FK: 1-0


Hüseyin BOZOK Samim SELÇUK / HATAY, (DHA) -
STAT: Yeni Hatay
HAKEMLER: Zorbay Küçük xx, Mert Bulut xx, Mahmut Gülle xx
ATAKAŞ HATAYSPOR: Munir xxx, Kamil Ahmet xx (Dk. 86 Burak Can ?), Sackey xx (Dk. 66 Onur Ergün x), Burak xxx, Adekugbe xxx (Dk. 85 Bülent xx), Boudjemaa xxx, Ribeiro xx (Dk. 85Muhammet xx), Saint-Louis xx (Dk. 86 Bertuğ) Kamara xx (Dk. 66 Lobjanidze), Emre Çolak xx (Dk. 66 Traore), Diouf xx (Dk. 74 Sadık x).
GAZİANTEP FK: Güney Güvenç x, Djilobodji x, Ertuğrul Ersoy x, Toşca x (Dk. 46 Ulaş Zengin x), Jefferson xx, Olkıwski xx, Recep Niyaz xx, Borven x (Dk. 46 Furkan x), Mendyl x (Dk. 85 Yusuf Türk ?), Sagal xx, Dicko xx (Dk. 85 Mirza Cihan ?)
GOLLER: Dk. 41 Saint-Louis (Atakaş Hatayspor)
SARI KARTLAR: Dk. 8 Ribeiro (Hatayspor)
Atakaş Hatayspor, Yeni Hatay Stadyumu'nun açılış maçında karşılaştığı Gaziantep FK'yı 41'nci dakikada Saint Louis'in golüyle 1-0 mağlup etti.
18'inci dakikada Atakaş Hatayspor atağında Mame Diouf'un kafayla indirdiği topta kaleciyle karşı karşıya kalan Saint-Louis topu kalecinin üzerine vurdu.
19'uncu dakikada sol kanattan Kamara ile gelişen Atakaş Hatayspor atağında Kamara topu Diouf'a aktardı. Diouf'un rakip defansı geçerek yaptığı vuruş kaleye paralel şekilde auta gitti.
29'uncu dakikada gelişen Atakaş Hatayspor atağında Emre Çolak çaprazdan kaleyi denedi, kaleci parmaklarının ucuyla topu kurtarmayı başardı.
41'inci dakikada Atakaş Hatayspor Dylan Saint Louis'in golüyle 1-0 öne geçti. Sağ kanatta kullanılan köşe vuruşunda Gaziantep defansı topu uzaklaştıramadı. Önünde kalan topu ağlara gönderen Louis takımını 1-0 öne geçirdi.
45'inci dakikada sol kanattan Louis ceza sahasına ortasını yaptı. Kamara'nın yükselerek yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Günay güçlükle çeldi.
İlk yarı Atakaş Hatayspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
73'üncü dakikada Gaziantep FK atağında ceza sahasına yapılan ortayı Atakaş Hatayspor defansı uzaklaştırdı.
Maçın kalan dakikalarında iki takım da etkili olamadı ve maç ilk yarıda gelen golle ev sahibi Atakaş Hatayspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
DHA-Spor Türkiye-Hatay / Merkez Hüseyin BOZOK Samim SELÇUK
2021-08-08 22:41:39

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