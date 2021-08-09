Hatay’da şimşekler geceyi gündüze çevirdi

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Hatay’ın Samandağ ilçesinde akşam saatlerinde peş peşe çakan şimşekler, geceyi gündüze çevirdi.

Kentin üzerinde birbiri ardına çakan şimşekler geceyi adeta gündüze çevirdi. Şimşeklerle beraber gelen yıldırım düşmeleri de yaşandı.

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