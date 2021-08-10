İskenderun Körfezi’nde konteyner yüklü gemide yangın çıktı Sahil güvenlik ekipleri gemideki yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor

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Hatay'da İskenderun Körfezi’nde bulunan konteyner gemisinde yangın çıktı. Yanan gemiye sahil güvenlik ekipleri müdahale ediyor.

Hatay’da İskenderun Körfezi’nde bulunan Libya’dan yola çıktığı öğrenilen Komorlar bandıralı gemide yangın çıktı. Manassa Flower M isimli konteyner yüklü gemiden gökyüzüne dumanlar yükselirken, sahil güvenlik ekipleri yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

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