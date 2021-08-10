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İskenderun Körfezi’nde konteyner yüklü gemide yangın çıktı Sahil güvenlik ekipleri gemideki yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor

İHA

İskenderun Körfezi’nde konteyner yüklü gemide yangın çıktı Sahil güvenlik ekipleri gemideki yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor

Hatay'da İskenderun Körfezi’nde bulunan konteyner gemisinde yangın çıktı. Yanan gemiye sahil güvenlik ekipleri müdahale ediyor.
Hatay’da İskenderun Körfezi’nde bulunan Libya’dan yola çıktığı öğrenilen Komorlar bandıralı gemide yangın çıktı. Manassa Flower M isimli konteyner yüklü gemiden gökyüzüne dumanlar yükselirken, sahil güvenlik ekipleri yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

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