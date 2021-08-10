İskenderun açıklarında konteyner gemisinde yangın (2)

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Hatay'da, İskenderun Körfezi'ndeki 1 No'lu park sahasında yük boşaltma sırası beklenirken, güvertesinde yangın çıkan 'Manassa Flower M' adlı hurda yüklü gemiye Sahil Güvenlik ekipleri ve söndürme römorkörleri ile müdahale edildi. Alevler, kısa sürede büyümeden söndürüldü. DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / İskenderun Ufuk AKTUĞ

2021-08-10 12:27:02



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