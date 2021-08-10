İskenderun'da uyuşturucu operasyonu

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

İskenderun ilçe emniyet müdürlüğü NSM Grup Amirliği görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar devam ediyor. Ekipler, C.Ş. isimli şahsın ikamet adresinde narkotik köpeği eşliğinde ikamette bulunan Y.M.E. ile K.H.Ş. isimli şahısların yapılan üst aramalarında 241 adet captagon, 30,17 gram Metamfetamin, 281,13 gram sentetik kannabionid, 2,05 gram esrar, 1 adet hassas terazi 4 adet tabanca ve fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili üç kişi işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

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