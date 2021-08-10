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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hatay’da uyuşturucu operasyonları

İHA

Hatay’da uyuşturucu operasyonları

Hatay’ın Defne ve Antakya ilçelerinde 24 kök kenevir ve 444 gram esrar ele geçirildi.
Hatay Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında yasadışı kenevir ekimi yapan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Harbiye Mahallesi'nde bulunan bir evde yapılan aramada boyları 1 metre ile 4 metre arasında değişen 2 adet kenevir bitkisi ele geçirildi. U.K. isimli şüpheli gözaltına alındı.
Ayrıca Kuzeytepe Mahallesi'nde bulunan bir evde ve bahçelerinde yapılan aramada boyları 1 metre ile 2 metre arasında değişen toplam 22 kök kenevir bitkisi ve 444 gram kubar esrar ele geçirildi. A.D. ve S.D. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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