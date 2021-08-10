(Özel haber) Hatayspor, Simon Falette ile anlaştı Eski Fenerbahçeli futbolcu Hatayspor yolunda

Hatayspor, bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Simon Falette ile prensipte anlaştı. 29 yaşındaki oyuncunun yarın Hatay’da olması bekleniyor.
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Hatayspor, bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor. Stoper arayışı içinde olan bordobeyazlı ekip, daha önce Fenerbahçe’de yarım sezon top koşturan Gine asıllı Alman futbolcu Simon Falette ile prensipte anlaştı.
Edinilen bilgilere göre sol ayaklı bir stoper arayan Hatayspor, teknik heyetin raporları doğrultusunda Falette ile ilgilenmeye başladı. 29 yaşındaki futbolcu için girişimlere başlayan bordobeyazlı ekip, bu transferi olumlu şekilde sonuçlandırdı. Prensip anlaşmasına varılan savunma oyuncusunun yarın Hatay’da olması bekleniyor.
Falette; Lorient, Brest, Metz, Eintracht Frankfurt, Hannover 96 formaları giydi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.