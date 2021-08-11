Eren Bülbül ile birlikte şehit olan Astsubay Ferhat Gedik mezarı başında anıldı



Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)TRABZON´un Maçka ilçesinde, 11 Ağustos 2017'de, PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine yer gösterirken açılan ateşle Eren Bülbül (15) ile birlikte şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik, vefatının yıl dönümünde mezarı başında anıldı.

İskenderun İlçe Jandarma Merkez Karakol Komutanı Teğmen Göknur Toker, beraberindeki askerler ve Türkiye Gazi ve Şehit Aileleri Vakfı Hatay Şube Başkanı Ahmet Ayaz ile birlikte şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik´in annesi Hatice Gedik'i evinde ziyaret etti. Anne Gedik, askerleri kapıda karşılayıp, onlara sarıldı. Teğmen Toker, Gedik'e çiçek verip başsağlığı dileklerinde bulundu. Hatice Gedik ile askerler daha sonra şehit Ferhat Gedik'in mezarına geçti. Burada Kur´an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Hatice Gedik, "Benim oğlum kahramandı. Eren Bülbül'ü korumak için 41 yaşında 41 kurşun yedi, doğum gününde toprağa girdi" dedi.

Gedik, oğlunun dolma ve sarmayı çok sevdiğini, bugün bu yemekleri yaptırıp Suriye sınırındaki askerlere göndereceğini söyledi.DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / İskenderun Ufuk AKTUĞ

2021-08-11 14:16:02



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