Hatay’da gönüllü kadınlardan temizlik seferberliği

Hatay’da “temiz bir Antakya için el ele” sloganıyla yola çıkan gönüllü kadınlar, temizlik çalışması yaptı.

Antakya İlçesi 15 Temmuz Milli İrade Parkı’nda bir araya gelen yaklaşık 50 kişiden oluşan gönüllü kadınlar, daha temiz bir Antakya için çöp topladı ve vatandaşları çöp atmama konusunda uyarılarda bulundu.

Kadınlar adına konuşan Antakya Belediye Başkan Yardımcısı Alev Seçmen, temiz bir Antakya ve yaşanabilir çevre için ilçenin her yerinde çöp topladıklarını dile getirdi.

Seçmen, konuşmasının devamında, “Biz Antakya Belediye Başkanımızın İzzettin Yılmaz’ın öncülüğünde Temiz Bir Antakya İçin El Ele Projesiyle gönüllü kadınlarımızla ve AK Parti kadın teşkilatımızla tüm mahallelerimizde temizliği ön plana çıkartıp çalışmalar yaparak farkındalık oluşturacağız ve örnek olacağız. Bu günkü çalışmamızı 15 Temmuz Milli İrade Parkı’nda gerçekleştiriyoruz. Bundan sonra inşallah tüm mahallelerimizde bu çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ben belediye başkanımıza verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Bizimle beraber yürüyen gönüllü kadın arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. İnşallah yaptığımız bu proje ses getirecek ve farkındalık oluşturacak. Biz vatandaşlarımıza buradan rica ediyoruz, belki belediyelerimizin temizlik işçileri var ama onlar topluyor. Toplayan 10 kişi ise atan yüzlerce kişi. Şehrimiz gerçekten utanılacak durumda. Ben bir Antakyalı olarak bir misafirim geldiğinde gerçekten çok utanıyorum. Çünkü artık belediye bile yetersiz. İnsanlar her şeyi sokaklara atıyor. Binalarından aşağı atıyor. Bizler bunları görüyoruz ve uyarıyoruz ama lütfen temiz bir Antakya için hep birlikte el ele diyelim” dedi.

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