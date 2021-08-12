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Hatsu'dan "Suriyelilere kasıtlı su verilmiyor" iddialarına yalanlama

İHA

Hatsu'dan "Suriyelilere kasıtlı su verilmiyor" iddialarına yalanlama

Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (HATSU) bazı basın yayın organlarında yayınlanan “Yayladağı’nda Suriyeliler’in bulunduğu barınma kamplarına verilen suyu kasıtlı olarak kesildiği” iddialarını yalanladı.
HATSU’dan konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, haberlerin gerçekle ilgisinin bulunmadığı, abone numarası 25460036 ile 25460050 olan ‘Yayladağı Geçici Barınma Merkezi’nde 06 Temmuz 2021 ile 05 Ağustos 2021 tarihleri arasında 5 bin 97 metreküp su tüketimi gerçekleştirildiği kaydedildi.

Yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Ayrıca, hiçbir din, dil, ırk ve renk ayrımı yapmadan hizmetlerini “İnsan” odaklı sürdüren HATSU, suyun iletim durumunu ve kontrolünü düzenli olarak sağlamaktadır.
Yağışların yeterli düzeyde gerçekleşmemesiyle meydana gelen kuraklığın ülkemizin en önemli sorunlarından biri olduğunu unutmamak gerekir. İlimizde ani artış gösteren nüfusa bağlı olarak su tüketiminin de 3 kat arttığını hatırlatır, tüm bunlara rağmen söz konusu bölgeye bireylerin ihtiyacını karşılayacak düzeyde su iletiminin yapıldığını ifade etmek isteriz.
Su seviyesinin düşük olmasından kaynaklı suyun dönüşümlü verildiği süreçte dahi hiçbir ayrım yapmadan hem Yayladağı halkına hem de kamptaki misafirlere tankerlerle destekte bulunulduğunu önemle belirtiriz.
Hatay ve Su Kanalizasyon İdaresi, hayatın olmazsa olmazlarından olan suyun teminini, dağıtımını ve diğer altyapı hizmetlerini yaparken “insan sağlığını, hayatını; doğayı ve doğadaki canlıları koruma” anlayışı dışında hiçbir anlayışı kabul etmediğimizin bir kez daha altını çizer, kamuoyuna saygılarımızla bildiririz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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