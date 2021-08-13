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Gölbaşı Gölü, turizme kazandırılıyor Yayman: “Hatay’ın değil Türkiye’nin en önemli alanlarından bir tanesi olacak”

İHA

Gölbaşı Gölü, turizme kazandırılıyor Yayman: “Hatay’ın değil Türkiye’nin en önemli alanlarından bir tanesi olacak”

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, sulak alan olarak tescillenen Gölbaşı Gölü’nü, tabiat turizmi yapılabileceği bir yer haline getirmek istediklerini belirterek, “Önümüzdeki dönemde burası sadece Hatay’ın değil Türkiye’nin en önemli alanlarından bir tanesi olacak” dedi.
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde temiz suyu, manzarası, zengin flora ve faunasıyla dikkati çeken “Gölbaşı Gölü Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan" olarak tescillenen göl, yapılacak çevre düzenlemelerinin ardından turizme kazandırılacak. AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman ve Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdürü Turgut Çangır, Adalar Mahallesi’nde Gölbaşı Gölü’nde incelemelerde bulundular.

“Projedeki son aşamalardayız”
Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdürü Turgut Çangır, burada yaptığı açıklamada Gölbaşı Gölü’nün bölgede bulunan sulak alanlardan çok önem taşıyan bir göl olduğunu ifade ederek, “Bozkırın ortasında yeşil bir vaha alana baktığımızda nilüfer çiçekleri ile kaplanmış burası ile ilgili Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğümüzün ve üniversitedeki hocalarımızla beraber güzel bir proje çalışması yapıldı. Alanının da Tarım Ve Orman İl Müdürlüğü üzerinden mera vasfında olduğu için çalışmalarımızın hızlı yapılabilmesi için Kırıkhan Belediyesi’ne tahsisini yaptırdık. Şuanda projedeki son aşamalardayız. 2 ay içerisinde burada çok güzel bir proje çalışması başlayacak. Yörenin turizmine, okulların eğitimine, yöre insanın dinlenmesine çok yönlü bir proje olacak” dedi.

“Hatay’ın değil Türkiye’nin en önemli alanlarından bir tanesi olacak”
AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman da projenin ilçe için en önemli projelerden biri olduğunu vurgulayarak, “Biz sürekli yollar, köprüler yapıyoruz ama tabiata dair en önemli projelerden bir tanesi Amik Gölü’nün son gözyaşı damlası Gölbaşı Gölümüzle ilgili bir projemiz var. Projemizde çok ilerledik. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile beraber projemizi takip ediyoruz. Burası sulak alan ilan edildi ve burada inşallah tabiatı koruyup insanlarımızın kullanımına açmak için bir yaklaşımımız var. Burayı tabiat turizmi yapılabileceği bir yer haline getirmek istiyoruz. Ben iddia ediyorum önümüzdeki dönemde burası sadece Hatay’ın değil Türkiye’nin en önemli alanlarından bir tanesi olacak” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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