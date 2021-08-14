Hatay’da yaralı motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi çarptığı ambulansın personeli yaptı

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Hatay’ın Samandağ ilçesinde hasta dönüşünden dönen ambulansla çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Atatürk Mahallesi’nde Ambulans ile ismi öğrenilmeyen motosiklet sürücüsü çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken. Motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi kazayı yara almadan atlatan ambulanstaki sağlık görevlileri yaparak, Samandağ Devlet Hastanesine gönderdi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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