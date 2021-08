Otizmli Ertuğrul’un hedefi Avrupa şampiyonu olmak Ertuğrul Gök, haftada 4 gün çalışarak yarışmalara hazırlanıyor

Hatay’da yaşayan otizmli Ertuğrul Gök, özel sporcular yüzme turnuvalarına ara vermeden hazırlanıyor. 7 yaşında yüzmeyi öğrenen 17 yaşındaki Gök, son yıllarda katıldığı yarışmalarda aralarında Türkiye şampiyonluklarının da bulunduğu toplamda 70 madalya kazandı.

Ertuğrul Gök, serbest, kurbağalama, sırt üstü, kelebek ve karışık yüzme dallarında çalışmalarını Hatay Engelliler Özel Sporcular Yüzme Eğitmeni Ömer Hattapoğlu ile birlikte sürdürüyor. Hatay’da Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu'na katılan kulüp ve yüzme branşında tek özel sporcu olan Ertuğrul Gök, elde ettiği başarılarla adından sıkça söz ettiriyor.

Gök, Gençlik ve Spor Hatay İl Müdürlüğü’nün de katkı sağladığı Antakya Açık Yüzme Havuzu'nda eğitimlerini alarak, özel sporcular yüzme turnuvalarına haftada 4 gün çalışarak yarışmalara katılıp Avrupa şampiyonu olmak istiyor.

Hatay Engelliler Özel Sporcular Yüzme Eğitmeni Ömer Hattapoğlu, amaçlarının bu dönemden sonra daha iyi gelişip Avrupa’da yarışmak ve derece yaparak Avrupa şampiyonu olduktan sonra dünya şampiyonasında yarışmak olduğunu söyledi.

Hattapoğlu, “Bunu en iyi şekilde yapabilmek için kendimizi sabah akşam çalışarak belli bir seviyeye getirerek devam etmek istiyoruz. Ertuğrul bizim özel sporcumuzdur. Otizmli olması bizim için hiç önemli değil. Burada normal sporcularla beraber antrenman yapıyor, aynı seviyede yüzüyor ve aynı şekilde yarışlara katılıyor. Dereceleri çok iyi. Ertuğrul’a hiçbir zaman otizmli olarak bakmadık. İlk önceki hedefimiz Avrupa şampiyonasına katılmak. Sonrasında Avrupa şampiyonu olmak. Daha sonrasında dünya şampiyonasına katılmak ve dünya şampiyonu yapabilmek. Genelde 50100 metre serbest, kurbağa, sırt üstü, kelebek ve 200 metre karışık dallarda şampiyonalara katılıyoruz. Bunun üzerinde çalışmalarımızı yoğunlaştırıyoruz. Her stile bakan hocalarımız var” ifadelerini kullandı.

Özel sporcu Ertuğrul Gök’ün annesi Sara Gök ise Ertuğrul’u yüzdürecek ve onu yetiştirecek bir spor kulübü olmadığı için Hatay Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü’nü kurduklarını belirtti.

Gök, “İlimizden Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu'na katılan tek kulüp ve yüzme branşında tek sporcu Ertuğrul. Ertuğrul’un küçük yaştan bu yana su sevgisi ve özel durumundan dolayı suyla oynama merakından kaynaklanan havuza gönderme ile hikayemize başladık. Ona su sevgisi, 70 madalya kazandırmış olması, defalarca bölge ve Türkiye şampiyonluğu kazandırmış olması ve her şeyden önce Ertuğrul’u bize kazandırmış olması bunların hepsini yüzmeye borçluyuz. Önümüzdeki bölge şampiyonası, Türkiye şampiyonası ve hedefimiz Avrupa şampiyonası Ertuğrul için. Ertuğrul’un bundan sonraki yaşamını kaliteli bir şekilde sürdürebilmesi için canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Bütün otizmli çocuğu olan özel bireylere sahip olan ailelere önerim şöyle ki; asla pes etmeyin. Çocuklarınızın yanında olun. Onları her alanda destekleyin. Mutlaka hepsinin birer yeteneği vardır. Yeter ki keşfedin” dedi.

