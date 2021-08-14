Hatay’da maç topu santra noktasına drone ile taşındı

Atakaş Hatayspor Süper Lig 20212022 sezonunun ilk haftasında ile Kasımpaşa mücadelesinin topu, drone ile santra noktasına getirildi.
Yeni Hatay Stadyumu'ndaki karşılaşma öncesi yapılan etkinliğin dünyada ikinci, Türkiye’de ilk kez yapıldığı belirtilirken, Drone pilotu, maçın oynanacağı topu drone ile santra noktasına bıraktı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.